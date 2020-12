«Growth Support» heisst der Spray der Marke Oliq, den es in der Migros zu kaufen gibt. Das Wässerchen soll bei Kindern ab einem Jahr das Wachstum fördern – dank der Vitamine D3 und K2.

Zwar empfehlen Fachleute, dass man Kleinkindern bis drei Jahre tatsächlich Vitamin D3 in Form von Tropfen gibt. Eine Vitaminbombe sei aber völlig unnötig. «Einen Mangel an Vitamin K gibt es beim gesunden Menschen nicht», erklärt Ernährungswissenschaftler Peter Jacobs, Dozent an der Berner Fachhochschule. Vitamin K sei wichtig für die Blutgerinnung und den Calcium-Haushalt und werde zu einem grossen Teil vom Körper selbst hergestellt.

Mibelle: «Sinnvolle Wirkstoffkombination»

Herstellerin Mibelle schreibt auf ihrer Internetseite, Vitamin K2 komme vor allem im Sauerkraut vor und in einer Sojaspezialität aus Japan: «Da diese Nahrungsmittel bei Kindern nicht sehr hoch im Kurs stehen, ist eine externe Zufuhr sinnvoll».

Und als das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» noch explizit nachfragt, ergänzt das Unternehmen: «Das im Spray ‹Growth Support› enthaltene Vitamin K2 unterstützt die Wirkung des Vitamin D3 synergistisch, wodurch sich eine sinnvolle Wirkstoffkombination ergibt.» Das Unternehmen unterschlägt dabei aber die körpereigene Produktion.

Es braucht keine ergänzenden Vitamine, ausser D3 für Kleinkinder

Ob Vitamin K2 oder andere Vitamine: «Grundsätzlich», so Experte Peter Jacobs, «braucht ein Kind, das einigermassen normal isst, keine ergänzende Nahrungsmittel.» Dies sei auch durch Studien belegt. Weder Sprays noch spezielle Gummibärchen oder Tabletten seien nötig.

Abgesehen davon, dass es bei Überdosierung gewisser Vitamine zu Schäden kommen könne, kritisiert Jacobs noch einen weiteren Punkt: Man vermittle mit solchen Produkten den Kindern, dass es eigentlich egal ist, was sie essen – eine Tablette richtet es dann schon.