Gemäss Strassenverkehrsgesetz ist in der Fahrschule vor allem die Lehrperson in der Pflicht. Sie muss dafür sorgen, dass die Fahrstunde gefahrlos durchgeführt werden kann und nichts passiert.

Was genau gelte bezüglich Versicherungsdeckung der Fahrlernenden und einem allfälligen Selbstbehalt, sei in den jeweiligen AGB der Anbieter geregelt. Es lohne sich, diese genau zu studieren, empfiehlt Michael Gehrken, Präsident des Schweizerischen Fahrlehrerinnen- und Fahrlehrerverbandes.

Grundsätzlich biete das Gros der Fahrschulen den Lernenden aber eine umfassende Deckung an, inklusive Übernahme des Selbstbehalts und allfälliger Heilungskosten, so Gehrken. Das habe aber seinen Preis, sprich: Der günstigste Anbieter sei meist nicht der mit der besten Versicherung.