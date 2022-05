Seit Wochen schwimmt ein Orca in der Seine.

Mithilfe von Walgeräuschen versuchen Helfer nun, das verirrte Tier in Richtung Meer zu leiten.

Eine Gruppe unter anderem aus Wissenschaftlern, Polizei und Feuerwehr startete den Einsatz am Wochenende in der Nähe der nordfranzösischen Küste, wie die zuständige Präfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen mitteilte.

Ob die Aktion erfolgreich sein wird, war zunächst unklar. «Das ist experimentell», sagte die Bioakustik-Forscherin Charlotte Curé. «Wir sind überhaupt nicht sicher, dass das funktionieren wird, aber es lohnt, es zu versuchen.»

Weil das Tier bereits so schwach ist, entschieden sich die Behörden nach Beratungen mit Fachleuten für die aussergewöhnliche Geräuschmethode. Ein Einsatz aus nächster Nähe mit einem Schiff, der das Stresslevel des Tiers noch erhöhen könnte, werde so vermieden.

Legende: Der Orca ist durch die Strapazen mittlerweile äusserst geschwächt. Reuters

Die Walgeräusche werden bei dem Einsatz mit einem Lautsprecher unter Wasser abgespielt. Die Forschungsteams wollen dann von Booten in einiger Entfernung schauen, wie der Orca auf die Klänge reagiert – ob er sich von ihnen angezogen fühlt oder zögerlich ist. Warum das Tier in der Seine auftauchte, ist unklar.