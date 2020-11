Bei Geschenksendungen aus dem Ausland in die Schweiz ist die Freigrenze höher als bei normalen Importsendungen: Sie liegt bei 100 Franken statt 65 Franken. Wer also ein Geschenkpaket erhält, dessen Inhalt im Wert teurer ist als 100 Franken, muss Verzollungsabgaben bezahlen, unterhalb dieses Betrags fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Ausgenommen von dieser Regelung sind laut Internetseite der Post Alkohol- und Tabaksendungen. Diese Ware wird in jedem Fall verzollt. Und auch in jedem Fall muss die Ware korrekt deklariert werden. Tauchen Fehler auf, gehe sie in einen «Abklärungsprozess», schreibt die Post.