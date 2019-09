Einen Tag vor seinem geplanten Auftritt hat Plácido Domingo die New Yorker Metropolitan Oper verlassen.

Der 78-Jährige habe bei der Opernleitung selber um Entbindung von seinen Pflichten gebeten, schreibt der Opernstar in einer Mitteilung.

Bereits zuvor sagten einige Opern und Orchester Auftritte Domingos ab.

Der Grund: Mehrere Sängerinnen werfen Domingo sexuelle Belästigung vor.

«Ich weise die Anschuldigungen gegen mich entschieden zurück und mache mir Sorgen um ein Klima, in dem Menschen ohne angemessene Untersuchungen verurteilt werden, aber nach einigem Nachdenken glaube ich, dass mein Auftritt in der «Macbeth»-Inszenierung von der harten Arbeit meiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde», so Domingo in der «New York Times».

Sein letzter Aufritt

Er deutete zudem an, dass er nicht mehr an die Met, die als eines der renommiertesten Opernhäuser der Welt gilt, zurückkehren werde. Die jüngste Kostümprobe zu «Macbeth» sehe er als seinen «letzten Auftritt auf der Bühne der Met» an, wo er mit 27 zum ersten Mal gestanden habe.