Just what the doctor ordered

Wer glaubt, Chirurgen lassen sich bei ihrer Arbeit von ruhiger Fahrstuhlmusik berieseln, liegt daneben.

In vielen Operationssälen läuft während der Eingriffe Musik. Nur welche, das bekommen die narkotisierten Patienten nicht mit. Figure1, eine Art Foto-Sharing-Seite zur Diagnoseerleichterung für Ärzte, und der Musik-Streaminganbieter Spotify haben versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. 700 Chirurgen aus rund 50 Ländern nahmen an der Umfrage teil.

Neun von zehn Ärzten gaben an, eigene Playlisten für die Arbeit zu haben. 49 Prozent lassen sich demnach während der Operation am liebsten mit Rock’n’Roll beschallen, fast ebenso viele hören Pop bei der Arbeit. 43 Prozent zogen Klassik vor, Jazz (24 Prozent) und R&B (21 Prozent) landeten auf den hinteren Plätzen – Mehrfachangaben waren möglich. Aus der Auswahl lässt sich schliessen, dass überwiegend ältere, männliche Mediziner teilgenommen haben.

Das sind ihre beliebtesten Songs:

Scorpions: Rock You Like a Hurricane

Guns N’Roses: Sweet Child O’Mine

Ted Nugent: Just What The Doctor ordered

The Doors: Break On Through (To the Other Side)

The Rolling Stones: Paint It Black

Led Zeppelin: Whole Lotta Love

Queen: We Will Rock You

AC/DC: Back in Black

Eric Clapton: Cocaine