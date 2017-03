Was für ein Hobby betreibt Andreas W. Dick? Der Wiener Motorjournalist fährt so schnell wie möglich Tram- und U-Bahnnetze ab.

Wann hat der 48-Jährige damit begonnen? Im Jahre 2008 – als das U-Bahnnetz in seiner Heimatstadt Wien erweitert wurde. 4 Stunden und 21 Minuten benötigte Dick dafür.

Welche Netze hat der Österreicher bereits abgefahren? Die genaue Anzahl ist uns unbekannt, aber Dick hat wohl bereits dutzende Netze in ebenso vielen Städten gemeistert. Darunter Lyon, London, Innsbruck, aber Zürich und Bern. Zehneinhalb Stunden hat er zudem für die gesamte Berliner U-Bahn gebraucht, über sechs Stunden verbrachte er im Münchner Untergrund.

Was sind seine nächsten Projekte? Dick will das Strassenbahnnetz in Strassburg abfahren. Dort wird eine Linie bis Ende Mai nach Deutschland verlängert. «Das wäre mein erstes internationales Projekt.» Solingen im Bergischen Land findet der 48-Jährige wegen des grössten deutschen Oberleitungs-Bus-Netzes interessant, das er mit der Wuppertaler Schwebebahn verbinden möchte: «Das wären zwei seltene Verkehrssysteme auf einen Streich.»