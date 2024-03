Auch der dritte Testflug von SpaceX ist gescheitert.

Das Unternehmen von Elon Musk wollte das grösste jemals gebaute Raketensystem ins All fliegen lassen.

«Starship» erreichte zwar den Weltraum, überlebte aber die Rückkehr nicht.

Das unbemannte «Starship» schaffte es nach dem Start vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas am Donnerstag zwar in den Weltraum, wurde dann aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, wie die Kommentatoren des Live-Streams vom Raumfahrtunternehmen SpaceX sagten.

Legende: «Starship» beim Start vom Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas. REUTERS/Cheney Orr

Das Unternehmen hat die Aussagen der Kommentatoren noch nicht offiziell bestätigt, erklärt aber, dass die Kommunikation zum Raumschiff abgebrochen seien.