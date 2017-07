Mit den 200 Personen in der kantonalen Unterkunft in der Gops hatte Baden seine Aufnahmepflicht mehr als erfüllt. Als klar wurde, dass die Gops schliesst, suchte Baden nach einer eigenen Unterkunft und fand sie im ehem. Restaurant Metropol. Diese soll Anfang August bezogen werden. Mit der Unterkunft «La Capella» ist Badens Aufnahmepflicht nun wieder mehr als erfüllt. Braucht es nun die Unterkunft im «Metropol» noch? Hildegard Hochstrasser, die Leiterin des städtischen Sozialdienstes: «Wir können nicht auf das ‹Metropol› verzichen. Das ‹La Capella› ist nur für anderthalb Jahre geplant. Danach sind wir wieder in der Stellungspflicht. Mit dem Metropol haben wir aber eine Lösung für die nächsten vier, fünf Jahre.»