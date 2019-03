Die Pfadfinder der Abteilung Adler Aarau feiern dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

Zu diesen Feierlichkeiten lässt die Pfadi auf dem Aarauer Schlossplatz seit zwei Wochen ein Feuer brennen.

Dieses Feuer wird Tag und Nacht von mindestens zwei Pfadfindern bewacht.

Für alle Feuerwacht-Schichten, die jeweils acht Stunden dauern, konnten Freiwillige gefunden werden, sagt Andreas Brändli, der Organisator des Lagerfeuers. Sie harrten in den letzten zwei Wochen bei Sonne, Wind, Regen und Schnee im Freien aus und bewachten das Lagerfeuer.

Langweilig sei es der Feuerwache nicht geworden, sagt Brändli. Man könne bei der Feuerwache schliesslich miteinander reden oder habe auch einmal Gelegenheit dazu, die Stille zu geniessen. «Ich habe Aarau noch nie so still erlebt wie bei der Brandwache morgens um drei Uhr», so Brändli.

Legende: Das Lagerfeuer der Adler Aarau bei der Entzündung auf dem Schlossplatz. zvg

Die Pfadi Adler Aarau ist in den letzten fünf Jahren nach stetigem Mitgliederschwund wieder stark gewachsen, sagt Brändli. Er sieht für diese Zunahme zwei Gründe: Zum einen ist die Pfadi neu auch für Kleinkinder ab vier Jahren zugänglich. Zum anderen sei die Pfadi heutzutage schon fast ein Sonderfall, weil sie weder leistungs- noch konkurrenzorientiert sei. «Jedes Kind ist in der Pfadi willkommen und kann sich anhand seiner Möglichkeiten entwickeln», sagt Brändli.