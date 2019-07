Der Nautische Club Aarburg: 1919 wurde der Nautische Club Aarburg an der Aare gegründet und hat sich seither der Wasserfahrt verschrieben. Bei der Wasserfahrt ist das Ziel, sich möglichst schnell mit einem Boot, einem sogenannten Weidling, durch einen Hindernisparcours zu bewegen.

Ursprünglich entstand das Wasserfahren aus der Flösserbewegung. Flösser transportierten seit dem 12. Jahrhundert bis zum Beginn der Industrialisierung Waren auf dem Fluss. Während Wartezeiten traten sie in ihren Weidlingen gegeneinander an.

Legende: Weidlinge am Aareufer in Aarburg SRF

Vom Traditionsclub zum Trendsetter: Als der Nautische Club Aarburg mit Nachwuchsproblem zu kämpfen hatte, setzte er auf die Trendsportart Stand Up Paddling. Nebst dem klassischen Wasserfahren bietet der Club nun auch Stand Up Paddling-Lektionen an. «Da Stand Up Paddling so stark im Trend ist, setzen wir auf diese Sportart», erklärt Michael Pagano, Präsident Nautischer Club Aarburg. Das Angebot stösst auf so grosses Interesse, dass der Club sich fortwährend verjüngt und seine Zukunft somit gesichert ist.

Strandfest zum 100-jährigen Bestehen: Vom 26. bis 28. Juli 2019 feiert der NCA mit einem grossen Fest seinen runden Geburtstag. Nebst einem grossen Feuerwerk, einem Festbetrieb und Konzerten, findet am Samstag und Sonntag auch die Schweizermeisterschaft im Paarfahren statt.