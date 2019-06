Der Investor: Nach langer Suche wurde ein Investor für den Ausbau des Innovationsparks Innovaare gefunden. Es handelt sich um die Pensionskasse Coop, wie die Verantwortlichen an einer Medieninformation am Donnerstag bekanntgaben. Die Pensionskasse investiert mehr als 150 Millionen Franken.

Der Neubau: Geplant sind zwei Gebäude mit Büros, erschütterungsfreien Labors und Reinräumen neben dem Paul Scherrer Institut PSI in Villigen AG. Innovaare unterschreibt einen Mietvertrag für vorläufig 23 Jahre und wird das Gebäude untervermieten an Forschungsabteilungen von grossen Firmen oder Startups. Grösster Untermieter wird das Paul Scherrer Institut selber, das 70% des Neubaus nutzen wird.

Die Zukunft: Der Spatenstich für den Neubau ist für Herbst 2019 vorgesehen, bezugsbereit sein sollen die beiden Gebäude Ende 2023. Zurzeit umfasst der Innovationspark Innovare, der dem PSI angegliedert ist, bereits 16 Startups. Mit dem Neubau sollen dann noch mehr Startups dazukommen.

Die Idee: Innovare ist Teil des Schweizerischen Innovationsparks, der 2016 formell eröffnet wurde und fünf Standorte umfasst: Allschwil BL, Dübendorf ZH, Lausanne VD, Biel BE und Villigen AG. Der Innovationspark will Forschung und Firmen zusammenbringen, so dass private Unternehmen vermehrt vom Know-how der Hochschulen profitieren.