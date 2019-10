Die Vergangenheit: Der FC Grenchen hat eine ruhmreiche Vergangenheit. Cupsieger 1959, Vizemeister 1964; über 60 Jahre spielte der Verein in der Nationalliga A oder B. Das Stadion Brühl wurde 1927 eröffnet, in den 50er-Jahren wurde die grosse überdachte Tribüne mit den Sitzplätzen gebaut. Im Stadion haben insgesamt über 15'000 Besucher Platz

Die Gegenwart: Heute spielt Grenchen nur noch in der zweiten Liga. Im Stadion mit 15'000 Plätzen sind kaum mehr als 200 Zuschauer. Doch der Sanierungsbedarf des Stadions ist gross. Über 4 Millionen Franken soll die Stadt in den nächsten Jahren ins Brühl investieren. FDP-Faktionschef Robert Gerber sagte an der Gemeinderats-Sitzung am Dienstag: «Es stellt sich die Frage, ob wir uns noch ein solches Museum leisten können oder ob wir nicht lieber ein Fussballstadion wollen, das den heutigen Gegebenheiten dienlich ist.»

Der Antrag: FDP-Faktionschef Robert Gerber stellte den Antrag, dass die städtische Bauverwaltung dem Gemeinderat eine Gesamtschau vorlegen solle. Darin solle gezeigt werden, welche Möglichkeiten es für die Zukunft des Stadions gibt. Der Gemeinderat stimmte Gerbers Antrag zu. In der Gemeinderatssitzung fiel auch das Wort «Abriss».

Die Zukunft: Die Bauverwaltung wird dem Gemeinderat aufzeigen müssen, wie das Stadion Brühl saniert werden kann, wie viel dies kostet und welche Alternativen es dazu gibt. Einen Zeitplan für dies Gesamtschau gibt es nicht, mit der Sanierung des Stadions – sofern man es denn überhaupt sanieren will – dürfte die Stadt aber nicht mehr lange warten.