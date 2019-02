Der älteste Zirkus der Schweiz, der Zirkus Nock, möchte seinem Publikum nächstes Jahr eine grosse Show zeigen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Um im nächsten Jahr bereit zu sein, wird die diesjährige Tournee drastisch verkürzt. Nur vier statt wie bisher acht Monate ist der Zirkus in diesem Jahr unterwegs.

Legende: SRF

Das Winterquartier in Oeschgen wird dieses Jahr länger das zu Hause des Zirkus Nocks sein. Erst im Juni statt wie anhin im März beginnt der Zirkus Nock seine Tournee. Der Aargauer Zirkus will die Zeit nutzen, um sich intensiv auf das Jubiläum nächstes Jahr vorzubereiten. Er will dem Publikum 2019 etwas Spezielles bieten. «Wir möchten bei den Besuchern die Freude am Zirkus wieder erwecken», sagt Verwaltungsratspräsident Hanspeter Schück.

Legende: SRF

«Der Zirkus Nock ist ein Zirkus für Familien», sagt Hanspeter Schück. Es sei wichtig, dass man sich von den anderen 25 Zirkussen und Varietés in der Schweiz unterscheide. Man gehe auch vermehrt auf Schulen und Kitas zu. Auf der diesjährigen Tournee wird der Zirkus in weniger Regionen als bis anhin unterwegs sein. In den Kantonen Aargau und Solothurn wird er aber weiterhin präsent sein. Zum ersten Mal heisst es dann im Juni in Frick: «Vorhang auf – Manege frei».