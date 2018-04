Legende:

Die Lochstempelmaschine Pernuma wurde irgendwann in irgendeinem Büro der SBB benutzt. Was damit gelocht und gestempelt wurde, ist heute für die Leute bei SBB Historic jedoch nicht mehr nachvollziehbar. Deshalb wendet sich die Stiftung nun an die Öffentlichkeit und bittet um Erklärungen.

SRF / Alex Moser