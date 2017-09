Kanal K als Karrierestart

Viele Radiojournalistinnen und Radiojournalisten starten ihre Karriere bei Kanal K. In der SRF-Regionalredaktion zum Beispiel hat etwa die Hälfte der Redaktion für kürzere oder längere Zeit an der Rohrerstrasse in Aarau gearbeitet bzw. ein Praktikum absolviert. Damit ist der Sender heute ein wichtiger Ausbildungsort für künftige Radioschaffende.