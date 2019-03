Im April 1979 öffnete Dr. h.c. Heinrich Weiss-Stauffacher erstmals seine umfangreiche private Sammlung von Musikdosen, Spieluhren und grossen mechanischen Musikautomaten für die Öffentlichkeit. Der private Sammler schuf zuvor über Jahrzehnte hinweg die heute weltberühmte Sammlung. 1990 ging das Museum mit einer Schenkung in den Besitz der Eidgenossenschaft über, damals wurde der Wert der Sammlung auf rund 50 Millionen Franken geschätzt. Mit einem Neubau verdoppelte sich im Jahr 2000 die Ausstellungsfläche und das Museum wurde den Anforderungen einer modernen Ausstellung angepasst, inklusive Restaurant, Shop und Aussichtsterrasse. In der Sammlung und im Archiv des Musikautomatenmuseums in Seewen finden sich rund 10'000 Objekte.