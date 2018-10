Bei Deitingen (SO) ist auf der A1 ein Militärfahrzeug verunfallt.

Das Gefährt überschlug sich aus noch ungeklärten Gründen, wie es bei der Solothurner Kantonspolizei hiess.

Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich in der Kurve bei der Verzweigung Luterbach/Kriegstetten. Die Militärjustiz leitete eine Untersuchung ein.

Der Kleintransporter überschlug sich am Mittag aus noch ungeklärten Gründen. Zum Unfallzeitpunkt waren zwei Armeefahrzeuge mit je vier Personen unterwegs, wie Armeesprecher Stefan Hofer sagte. In den Fahrzeugen befanden sich Personen der Militärpolizei-Bereitschaftskompanie 104/2. S

Das Militärfahrzeug war in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Sie befanden sich auf dem Rückweg von Dübendorf ZH nach Sion VS, wie die Armee mitteilte. Wegen des Einsatzes eines Rega-Helikopters mussten die Autobahnen A1 und A5 in Richtung Bern vorübergehend gesperrt werden.