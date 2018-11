Rüebli so weit das Auge reicht

In Aarau findet heute Mittwoch der 37. Rüeblimärt statt.

Legende: SRF

Zahlreiche Marktstände verkaufen Produkte rund ums «Aargauer Gemüse ». Zu haben ist allerlei, was zunächst nicht mit Rüebli in Verbindung gebracht wird wie etwa Rüebli-Bratwurst, Rüebli-Käse, Rüebli-Konfitüren oder Rüebli-Schnaps.

Legende: SRF

Neben Rüebli verkaufen viele Stände anderes Gemüse, das kunstvoll präsentiert wird.

Legende: SRF

Der Rüeblimärt in Aarau zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Dabei sind nicht nur Aarauerinnen und Aarauer, sondern Besucher aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Dies zeigen auch die zahlreichen Cars, die am Stadtrand abgestellt werden.

Legende: SRF

Dementsprechend voll sind Aaraus Strassen. Die Organisatoren erwarteten im Vorfeld 35'000 bis 40'000 Besucher. Das Wetter spielt mit, es ist herbstlich neblig und nicht zu kalt.

Legende: SRF

Die 37. Ausgabe des Rüeblimärts scheint also wiederum ein voller Publikumserfolg zu werden. Da lacht das Rüebli-Herz – und auch das Rüebli selber.