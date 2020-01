Der Kanton Aargau gibt in diesem Jahr 260 Millionen Franken aus für die Strasseninfrastruktur.

Vergleicht man diese Ausgaben mit dem Vorjahr, so sind es jetzt 60 Millionen Franken mehr.

In diesem Jahr startet der Aargau 3 Grossprojekte: die Ostumfahrung Bad Zurzach, die Umfahrung Mellingen und die Sanierung der Angliker- und der Nutzenbacherstrasse in Villmergen und Wohlen.

Wie das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) am Montag mitteilte, entfallen von der Gesamtsumme 173 Millionen Franken auf den Neubau, die Umgestaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kantonsstrassen. Für den Werterhalt von Strassen, Brücken und Tunnel werden 56 Millionen Franken eingesetzt.

Im Rahmen der Umsetzung des Behindertengesetzes sind für den Umbau von Bushaltestellen an Kantonsstrassen für den barrierefreien Einstieg 12 Millionen Franken vorgesehen. Für gesetzlich vorgeschriebene Lärmsanierungsmassnahmen sind weitere 11 Millionen Franken geplant. Und ausserdem ist der Ausbau des kantonalen Radroutennetzes mit 8 Millionen Franken veranschlagt.

70 neue Baustellen insgesamt

Neben der Fortführung der fünf laufenden Grossprojekte wie Südwestumfahrung Sins, Südwestumfahrung Brugg und Ersatz der Aarebrücke in Aarau, der Knotenumbau in Teufenthal und der Ausbau der K 131 Rekingen und Mellikon, startet der Aargau in diesem Jahr drei weitere Grossprojekte. Es sind dies die Ostumfahrung Bad Zurzach, die Umfahrung Mellingen und die Sanierung der Angliker- und der Nutzenbacherstrasse in Villmergen und Wohlen.

Im Weiteren werden insgesamt 62 mittlere und kleinere Bau- und Sanierungsprojekte in allen Regionen des Kantons beginnen.