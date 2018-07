Der traditionelle Maienzug in Aarau lockte trotz Regen viele Schaulustige an den Umzug durch die Stadt. Regenschirme und Pelerinen prägten das Bild. Die Kinder schützten weisse Kleider und Blumenschmuck im Haar mit durchsichtigen Regenpelerinen. «Schade, dass es regnet», hörte man aus dem Publikum immer wieder.

In Aarau wie am Kinderfest in Zofingen ziehen während der traditionellen Jugendfeste Schulkindern zusammen mit Behördenmitgliedern, Musikvereinen und Studentenverbindungen durch die Strassen.

Jahrhundertealte Tradition Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Jugendfeste in der Region existieren zum Teil bereits seit dem 16. Jahrhundert. Die Feste in Brugg, Aarau oder Zofingen sind jeweils in der ersten Juliwoche. In der zweiten Juliwoche steht das Lenzburger Jugenfest an.

Schlechtwetter-Version in Aarau

Der Aarauer Maienzug setzte dann auch auf das Schlechtwetterprogramm. «Der Umzug sowie die Morgenfeier werden durchgeführt. Das Bankett findet in der Sporthalle Schachen statt», meldete die Stadt am Morgen. Geschmückte Brunnen, weisse Kleider, Blumenkränze in den Haaren, der Maienzug-Vorabend am Donnerstag und das Openair am Wochenende prägen den Aarauer Maienzug. Für Ur-Aarauer einer der wichtigsten Anlässe im Jahr.

«Wenn ich an den Maienzug denke, kommen mir drei Begriffspaare in den Sinn: Der Maienzug ist eine lebendige Tradition, die immer wieder zeitgemässe Veränderungen zulässt, und eine vielfältige Zukunft hat», sagte der Aarauer Stadtpräsident in seiner Rede am Freitag. Der Maienzug hat in den letzten Jahren Veränderungen zugelassen. Zum Beispiel spielen keine Musikbands mehr in der Altstadt. Zudem wurde für die Jugendlichen das Nachmittagsprogramm angepasst (weg vom Sport zum Openair).

Gute Stimmung an Zofinger Kinderfest

Trotz des Regens kamen auch in Zofingen viele an den Umzug. «Den Kindern zuliebe», sagten die einen gegenüber SRF. «Wegen den bekannten Wurstweggen», meinten die anderen. Die Stimmung war gut und die Besucher standen mit Regenschirmen ausgerüstet dicht gedrängt in der Altstadt.

Legende: Regenwetter, auch in Zofingen. Die Stimmung war trotzdem gut. Alice Sager/SRF

«Das ist Tradition, der Umzug ist sehr schön, die Blumen – das ist der schönste Tag des Jahres», meinte ein Zofinger gegenüber SRF. Beide Umzüge, in Aarau und in Zofingen, gehören zur Aargauer Jugendfest-Tradition. Diese geht zum Teil bis ins 16. Jahrhundert zurück und wird in vielen Gemeinden regelmässig gefeiert.