Hinter dem Projekt «Hunziker 2020» steht ein zwölfköpfiges Team, das laut Homepage vor allem aus Aargauerinnen und Aargauern besteht. Dazu gehört Matthias Friedli, der in Suhr und Schöftland aufgewachsen ist. «Im Hunziker Wörterbuch hat es Ausdrücke, die ich noch nie gehört habe. Das heisst aber nicht, dass diese niemand mehr braucht.» Friedli nennt als Beispiel «hagute», was soviel heisst wie schimpfen und fluchen, oder «uflig», was munter bedeutet.