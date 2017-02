Die Landeausstellung «Svizra27» soll gemäss den Promotoren unter dem Motto «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» stehen.

Was ist die Idee? In der Nordwestschweiz soll um das Jahr 2027 eine Expo stattfinden, die sich mit der Arbeitswelt auseinandersetzt. Die Landeausstellung Svizra27 soll gemäss den Promotoren unter dem Motto «Mensch – Arbeit – Zusammenhalt» stehen und den Besuchenden eine Auseinandersetzung mit dem Berufs- und Geschäftsalltag ermöglichen.

Wer sind die Promotoren? Eine Aargauer Gruppe aus Politikern und Wirtschaftsvertretern will der Idee zum Durchbruch verhelfen. Zu den Initianten gehören SP-Ständerätin Pascale Bruderer, SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger, FDP-Nationalrat Thierry Burkart und CVP-Grossrätin Marianne Binder.

Motivation? Nach dem Scheitern der Pläne für eine Expo in der Ostschweiz im vergangenen Juni biete sich «eine grosse Chance für den Kanton Aargau und die Nordwestschweiz», teilte der Verein Svizra27 am Freitag mit. Die letzte Landeausstellung, die Expo.02, ging vor 15 Jahren an den Standorten Biel, Neuenburg, Yverdon-les-Bains und Murten über die Bühne.

Nächste Schritte? Der Verein will nun die Grundlagen für das Bewerbungsverfahren ausarbeiten. Zunächst wollen die Exponenten Gespräche führen mit den Nordwestschweizer Kantonen Solothurn und den beiden Basel. Der Verein versucht zugleich, die aargauische Bevölkerung zu motivieren, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Finanzierung? Zunächst fliessen keine öffentlichen Gelder. Der Trägerverein, der die Aargauer Wirtschaft vertritt, übernimmt die Startfinanzierung für das Ausarbeiten der Grundlagen. Wenn diese Papiere vorliegen, will der Verein weitere Organisationen aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Kantone und den Bund mit ins Boot nehmen.