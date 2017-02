Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, 2011 an einem Musikfestival im aargauischen Wohlen eine Minderjährige sexuell genötigt zu haben. Die Kantonspolizei Aargau konnte den mutmasslichen Täter mit Hilfe eines DNA-Profils identifizieren. Er ist nicht geständig.

Am Touch The Air Festival im Juni 2011 war ein unbekannter Mann mit einem Messer bewaffnet in ein Zelt eingedrungen und hatte die damals 17-Jährige zum Oralsex gezwungen. Dank eines DNA-Profils habe nun ein Schweizer aus der Region als mutmasslicher Täter ermittelt werden können, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit.

Durch anderen Fall auf Spur gekommen

Die Erstellung des Profils hatte die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten im November 2016 im Zusammenhang mit einem anderen Delikt angeordnet. Ursache war eine Strafuntersuchung gegen den Mann wegen mehrfacher Fälschung von Ausweisen und Vergehen gegen das Waffengesetz.

Das erstellte Profil ergab eine Übereinstimmung (einen «Hit») mit den DNA-Spuren, welche die Kantonspolizei Aargau im Juni 2011 im Zusammenhang mit dem Sexualdelikt am Touch The Air Festival gesichert hatte.

Vergangene Woche hielt die Polizei den mutmasslichen Täter an seinem Wohnort an und nahm ihn vorübergehend fest. Laut Polizei beteuerte er seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung ein. Es gelte die Unschuldsvermutung, schrieb die Polizei.