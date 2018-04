Die Geburtenabteilung im Spital Menziken schliesst per 30. April – und es gibt auch weitere Änderungen im Spitalangebot.

Keine Geburten mehr in Menziken

Weniger Spital, mehr Gesundheitszentrum, das ist die Strategie des Asana-Spitals in Menziken.

Man wolle künftig mehr ambulante und weniger stationäre Leistungen anbieten, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

In diesem Zusammenhang schliesst das Spital auch die Geburtsabteilung per 30. April und kündet den entsprechenden Leistungsauftrag mit dem Kanton.

Die einzige in der Klinik tätige Gynäkologin verlässt das Spital Menziken per Ende April. Dadurch verliere man eine wichtige Stütze, schreibt das Spital in einer Mitteilung.

Im Zuge dieses Abgangs und weil keine Nachfolge gefunden werden konnte, habe sich die Klinik entschlossen das Angebot neu auszurichten. Künftig bietet das Spital mehr ambulante und weniger stationäre Behandlungen an, im Sinne eines Ambulatoriums für den südlichen Aargau.

Trotz des Umbaus des Angebotes gibt es in Menziken weiterhin einen 24-Stunden-Notfall. Bei der stationären Behandlung setzt das Spital künftig aber noch stärker auf auswärtige Belegärzte und Partnerschaften mit anderen Institutionen.