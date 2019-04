Irina Lehner arbeitet seit 2017 als wissenschaftliche Assistentin für das Zentrum für Demokratie in Aarau (ZDA). Am ZDA forschen 40 bis 45 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Gebieten an Fragen rund um die Demokratie. Finanziert wird es durch die Universität Zürich, die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), den Kanton Aargau und die Stadt Aarau.