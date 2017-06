Richtiges Verhalten bei Unfall

Idealerweise würden die an einem leichten Unfall beteiligten Autofahrer selbst zur Seite fahren, sagt Roland Pfister von der Kantonspolizei Aargau. Dies allerdings erst nachdem die Unfallstelle gesichert ist. So oder so gilt: die Notfallzentrale wird die Anweisungen geben. Ein paar Fotos vom Unfallort mit dem Smartphone schaden ausserdem nie.