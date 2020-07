Es ist ein spezieller Ort, an dem Zuchwils neues Quartier Riverside entsteht: zwischen Aare und Industriegelände. Gebaut werden hier fünf Mehrfamilienhäuser mit 140 Mietwohnungen. Die Gebäude werden vier bis neun Etagen hoch, auch ein Restaurant ist geplant. Und unmittelbar vor den Gebäuden fliesst die Aare.

Speziell an der Lage ist aber nicht nur die Aare, sondern auch das Industriegelände, das hinten an das Baufeld grenzt. Es ist das Areal der ehemaligen Sulzer Textilfabrik, die zwischenzeitlich 2000 Menschen beschäftigte. Nachdem die Fabrikation nicht mehr rentierte, verkam das Gelände zur Industriebrache und wurde von der Immobilienfirma Swiss Prime Site (SPS) gekauft.

Legende: Die riesige Industriehalle unmittelbar hinter dem Bauplatz für die neuen Mehrfamilienhäuser. SRF/Andreas Brandt

Statt die Industriegebäude abzureissen steckte SPS 20 Millionen Franken in das Areal und sorgte so dafür, dass heute wieder 49 Firmen mit etwa 800 Angestellten auf dem Areal arbeiten. Und dies soll auch so bleiben, denn das unmittelbare Nebeneinander von Arbeit und Wohnen mache das Projekt Riverside aus, hiess es bei der Grundsteinlegung am Freitag.

Legende: Bisher ist das Gebiet in der Nähe zum Bahnhof Solothurn (nur) industriell geprägt, nun entsteht also ein Wohnquartier. zvg/Swiss Prime Anlagestiftung

140 neue Wohnungen entstehen in einem ersten Schritt auf dem Riverside-Areal. Später gibt es Pläne für weitere, hunderte neue Wohnungen. Macht das Sinn – speziell in Zuchwil, wo im restlichen Dorf 300 Wohnungen leer stehen? Bei der Bauherrin Swiss Prime Anlagestiftung hat man keine Bedenken, dass die neuen Wohnungen leer bleiben, hiess es auf Anfrage.

Neue Wohnungen gehen immer weg.

Und auch Stefan Hug, Gemeindepräsident von Zuchwil, sagt: «Wenn in Zuchwil neue Wohnungen gebaut werden, dann gehen die immer weg.» Leer stünden die alten Wohnungen, die seit längerem nicht mehr modernisiert worden seien. Mit den neuen Wohnungen an der Aare erhofft sich Hug auch Druck auf die Besitzer älterer Liegenschaften, damit diese ihre Häuser sanieren.

Legende: Grundsteinlegung: Alle freuen sich auf die neue Überbauung. Auch wenn es in der Region bereits leere Wohnungen hat. SRF/Andreas Brandt

Dass im Kanton vor allem alte Wohnungen leer stehen, bestätigt auch Stephan Schader, Leiter Abteilung Nutzungsplanung des Kantons Solothurn. Wenn neue Wohnblöcke an einem attraktiven Ort gebaut würden, dann seien die Wohnungen meistens sehr gefragt. Und dies obwohl im Kanton Solothurn im schweizweiten Vergleich so viele Wohnungen leer stehen wie sonst nirgends.