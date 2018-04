Wo früher hunderte Personen in der Zellulose-Fabrik arbeiteten, sollen in rund 30 Jahren 2500 Menschen wohnen und 1000 arbeiten. Das Attisholz-Areal in Riedholz SO befindet sich in einer Transformationsphase. In drei bis fünf Jahren sollen auf der grössten Industriebrache der Schweiz die Umbauarbeiten beginnen. Bereits jetzt befinden sich diverse Zwischennutzungen auf dem Gelände.

Bild 1 / 11 Legende: Das Fabrikareal am Fluss. Das Gelände grenzt auf über 1000 Metern an die Aare. SRF Bild 2 / 11 Legende: Früher war es ein abgeschlossener Bereich, jetzt soll das ehemalige Areal stetig weiter zugänglich gemacht werden. Bruno von Däniken/SRF Bild 3 / 11 Legende: Als urbanen Lebensraum beschrieben die Verantwortlichen das künftige Attisholz-Areal. Mit den grossen Wandbildern sieht das Areal bereits heute grossstädtisch aus. Bruno von Däniken/SRF Bild 4 / 11 Legende: Bereits jetzt ist das Leben wieder ins Areal zurückgekehrt. In einem alten Papier-Transport-Wagen wurde eine Tapas-Bar eingerichtet (links), und bald wird mit der «Kantine» ein Kaffee eröffnet (Mitte rechts). Bruno von Däniken/SRF Bild 5 / 11 Legende: Attisholz, an der Aare gelegen, soll der dritte Dorfteil der Gemeinde Riedholz werden. Wenn die Pläne der Besitzerin umgesetzt werden, verdoppelt sich damit die Einwohnerzahl des Dorfes. Bruno von Däniken/SRF Bild 6 / 11 Legende: 2500 Personen sollen in 30 bis 40 Jahren auf dem ehemaligen Fabrikareal wohnen, rund 1000 arbeiten. Viele der bestehenden Hallen werden nicht abgerissen sondern aus- oder umgebaut. Bruno von Däniken/SRF Bild 7 / 11 Legende: Erste Anzeichen der Transformation des Fabrikgeländes: Hier entsteht die Veranstaltungsfläche, die sogenannte Arena. Sie soll Platz für 900 Personen bieten. Bruno von Däniken/SRF Bild 8 / 11 Legende: Die sogenannte Arena. Hier sollen inmitten alter Fabrikhallen Veranstaltungen wie Konzerte oder Volleyball-Turniere möglich sein. ZVG/Halter AG Bild 9 / 11 Legende: Wo früher gearbeitet wurde, wird künftig gespielt: In ehemaligen Silos soll ein Spielplatz entstehen. ZVG/Halter AG Bild 10 / 11 Legende: Der Fabrikschlot soll erhalten bleiben. Der hohe Schornstein ist von weit her sichtbar. Bruno von Däniken/SRF Bild 11 / 11 Legende: Auch der ehemalige Säureturm (Mitte) bleibt bestehen. Bruno von Däniken/SRF