Die Wahlen 2017 verliefen für die Solothurner SVP nicht wunschgemäss. Der Regierungsratskandidat war chancenlos und im Parlament muss die Partei einen Sitz abgeben. Der Präsident, die Vizepräsidentin und der Kassier ziehen daraus nun die Konsequenz.

Silvio Jeker hat genug. Der Präsident der SVP Kanton Solothurn stellt sich an der Generalversammlung vom 20. April nicht mehr zur Verfügung als Parteipräsident. Das habe er der Parteileitung am 11. April mitgeteilt, schreibt Jeker am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Der Schritt falle ihm schwer, aus seiner Sicht habe er seit seiner Wahl 2013 Erfolge in vielen Bereichen erzielt. Ein Wermutstropfen sei allerdings sicher der verlorene Kantonsratssitz bei den diesjährigen Wahlen gewesen, schreibt der Parteipräsident in der Mitteilung weiter.

Rücktrittsforderung stand im Raum

Unmittelbar nach den Wahlen gab es denn auch laut Jeker eine Rücktrittsforderung. Nach «reiflichen Überlegungen und vielen Gesprächen mit der Familie sowie Parteifreunden» entspreche er nun dieser Forderung.

Dem Wunsch eines «Neuanfangs» kommen neben dem Parteipräsidenten auch die Vizepräsidentin, Kantonsrätin Christine Rütti, und der Kassier, Kantonsrat Hugo Schumacher, nach. Vizepräsident Rolf Joachim hatte sein Amt bereits nach der Rücktrittsforderung per sofort geräumt.