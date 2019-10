Am 26. Oktober können Hausbesitzer in Augst und Kaiseraugst erfahren, welche römischen Überreste sich unter ihren Häusern befinden. Damit das Römermuseum Funde, die auf den entprechenden Parzellen gemacht wurden, bereitstellen kann, ist eine Anmeldung nötig an: Barbara Pfäffli, barbara.pfaeffli@bl.ch, Augusta Raurica, Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst. Der Workshop ist gratis.