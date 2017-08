Der regionale Energieversorger IBAarau verlegt den Sitz von Aarau nach Buchs, wo alle Aktivitäten an einem Standort zusammengefasst werden. Dazu gibt es einen neuen Namen.

Auf dem neuen Werkareal in Buchs stünden ab Ende 2017 über 500 Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eniwa und teilweise auch für externe Mieter zur Verfügung, teilte Eniwa am Mittwoch mit. Die derzeit genutzten Werkhofareale an der Erlinsbacherstrasse und auf der Aare-Insel in Aarau werden abgerissen und neuen Nutzungen zugeführt.

Am neuen Standort feiert das Unternehmen zudem 2018 das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen.