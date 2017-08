Der Kanton Solothurn gibt für die Kunst am Bau beim Bürgerspital viel Geld aus. Davon profitieren aber ausnahmslos auswärtige Künstlerinnen und Künstler. Bereits unter den Künstlern, die für Projekte angefragt wurden, war bloss jemand mit Wohnsitz im Kanton. Jury-Präsident Christoph Rölli weist aber Kritik deswegen von sich. In der heutigen Zeit könne der Wohnort kein Kriterium sein.



Mit Katja Schenker, die Däniken als Bürgerort habe, sei eine Solothurnerin unter den ausgewählten, auch wenn sie nun in Zürich lebe. Das Duo Lang/Baumann wohne in Burgdorf, das zur Grossregion Solothurn gehöre. Einzig Christoph Haerle habe tatsächlich keinen Bezug zum Kanton. Eine gewisse ausserkantonale Sicht sei aber von Vorteil, so Rölli.