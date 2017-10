Bauprojekt im Wynental Bahn soll in Unterkulm ein eigenes Trassee bekommen

Heute, 15:35 Uhr

Der Aargau will bessere Verkehrsverhältnisse an der Kantonsstrasse. Dafür will er 22 Millionen Franken springen lassen.

Bild in Lightbox öffnen. Die Kantonsstrasse in Unterkulm ist eine wichtige Hauptverkehrsstrasse: Sie führt von Aarau über Suhr und Gränichen durch das Wynenthal und weiter bis zur Kantonsgrenze zu Luzern. Zusatzinhalt überspringen Kosten Die totalen Baukosten teilen sich auf in 9,7 Mio. für die Bahn und 12,7 Mio. für die Strasse. Von Strassenanteil muss die Gemeinde Oberkulm 3.7 Millionen Franken übernehmen. Der Kanton zahlt 9 Millionen. Eine Abstimmung über die Finanzierung wird es in Oberkulm nicht geben. In Unterkulm Nord wurde in den 90ger Jahren die Wynenthal – und Suhrentalbahn (WSB) von der Strasse weg auf ein eigenes Trassee verlegt. Selbes möchte der Kanton Aargau nun auch zwischen dem Bahnhof Unterkulm Nord bis zur Gemeindegrenze Oberkulm realisieren. Auf diesem Abschnitt fährt die WSB heute auf der ganz normalen Strasse. Auch Bahnübergänge müssen besser gesichert werden Das ist aber noch nicht alles. Weiter plant der Kanton verschiedene Sanierungsarbeiten, einen Kreisel anstelle eines Knotens und Verbesserungen für Fussgänger und Velofahrer. Auch müssen die Bahnübergänge nach den neuen Vorschriften des Bundes gesichert und saniert werden. Die Kosten sind auf über 22 Millionen Franken veranschlagt. Das Projekt wurde am Montag der Bevölkerung vorgestellt. Ende Oktober folgt die öffentliche Auflage. Audio «Projekt für Eigentrassierung WSB (17.10.17)» abspielen. Audio «Projekt für Eigentrassierung WSB (17.10.17)» in externem Player öffnen. Audio 1 Projekt für Eigentrassierung WSB (17.10.17) 4:07 min

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17.30 Uhr, hahw