Die Solothurner Gemeinde Erlinsbach an der Grenze zum Aargau kann aufatmen. Die Post garantiert bis mindestens Ende 2020 den Fortbestand der Postfiliale. Diese Garantie gilt im Kanton Solothurn für weitere 23 Filialen, 20 droht jedoch das aus.

Zusatzinhalt überspringen Erlinsbach an Kantonsgrenze Die Gemeinde Erlinsbach SO befindet sich unmittelbar an der Grenze zwischen den Kantonen Aargau und Solothurn. Sie ist mit der Nachbargemeinde Erlinsbach AG zu einem Siedlungsgebiet zusammengewachsen.

Das bestehende Postangebot im Gebiet zwischen Olten und Aarau sowie die regionalen Kundenströme seien in den vergangenen Wochen im Detail analysiert worden, teilte die Post am Mittwoch mit. Aus regionaler Betrachtung sei man zum Schluss gekommen, dass die aktuelle regionale Kundennutzung in Erlinsbach die Weiterführung der Postfiliale rechtfertige.

Erste Stelle in der Region «gerettet»

Mehrere Ortschaften im Gebiet nördliche der Aare zwischen Aarau und Olten verfügten über keine eigenbetriebenen Postfilialen mehr. Das sind zum Beispiel Stüsslingen, Erlinsbach AG sowie Küttigen. Im nahe gelegenen Rombach AG wird derzeit die bestehende, eigenbetriebene Filiale überprüft.

Die Überprüfung und weitere Erhaltung der Poststelle sei bisher einmalig für die bedrohten Poststellen, heisst es auf Anfrage von SRF bei der Post. Es sei die erste Stelle, die vorerst «gerettet» sei in der Region Mitte (Westschweiz bis Zürich).