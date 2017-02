Bell stark in Region

Bell ist in der Region Aargau-Solothurn stark vertreten mit rund 600 Angestellten in Oensingen und 200 in Schafisheim (über die Beteiligung an Hilcona). In Oensingen ist eine zusätzliche Schweinezerlegerei mit weiteren 500 Arbeitsplätzen geplant. Bell rechnet damit, diese Fabrik 2018 in Betrieb nehmen zu können.