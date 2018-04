Die Belastung mit Schadstoffen ist an stark befahrenen Strassen oft deutlich zu hoch. Das geht aus dem neuesten Jahresbericht zur Luftqualität in den Nordwestschweizer Kantonen hervor.

Schönwetter liess Ozonwerte steigen: Aufgrund der lange andauernden Schönwetterperioden mit vielen Hitzetagen stieg die mittlere Ozonbelastung 2017 im Vergleich zum Vorjahr etwas an. Im Fünfjahresvergleich sank die Ozonbelastung aber, wie es im Jahresbericht zur Luftqualität der Nordwestschweizer Kantone heisst.

An den drei Aargauer Messstationen wurde 2017 zwischen 89 und 195 Stunden der Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Dieser Grenzwert sollte höchstens einmal im Jahr überschritten werden, teilt das Baudepartement mit. Dieses Ziel wurde somit an keiner Messstation erreicht.

Im Kanton Solothurn ist die Ozon-Situation ähnlich: Auch hier wurde der vom Bund festgelegte Grenzwert an allen Stationen mehrfach überschritten.

Abgase aus Verkehr und Industrie verursachen Anstieg: Ozon bildet sich in der Luft aus verschiedenen Stoffen, die sich hauptsächlich in Abgasen von Autos und Industrie finden. Entlang von grossen Strassen ist die Ozonbelastung somit höher und überschreitet den Grenzwert in Kombination mit schönem Wetter regelmässig.

Da Ozon aber über längere Distanzen transportiert wird, messen auch Stationen im ländlichen Umfeld oft zu hohe Ozonwerte, wenn die Wettersituation entsprechend ist.

Feinstaubbelastung nahm weiter ab: Im Vergleich zu den letzten fünf Jahren nahm die Feinstaubbelastung weiter ab. Der Jahresgrenzwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter konnte bei allen Aargauer Messstationen eingehalten werden.

Wegen der Kälteperiode im Januar 2017 wurde aber der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in Suhr an fünf sowie in Baden und Sisseln an vier Tagen überschritten. Ab dem 1. Juni 2018 gilt in der Schweiz neu ein Jahresgrenzwert für sehr feinen Feinstaub von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Alle drei Aargauer Messstationen messen seit 2017 auch diesen neuen Wert. Bei allen drei Messstationen konnte der künftig geltende Jahresgrenzwert um 6 bis 9 Prozent nicht eingehalten werden.