Berufsweltmeisterschaft Die beste Bäckerin kommt aus dem Aargau

Heute, 11:35 Uhr, aktualisiert um 12:09 Uhr

Es ist ein grosser Erfolg für die Bäcker-Konditorin aus Gontenschwil: Ramona Bolliger gewinnt in Abu Dabi Gold. Dabei lief es am Anfang nicht so gut.

Bild in Lightbox öffnen. Ramona Bolliger aus Gontenschwil holte an der Berufs-WM in Abu Dhabi Gold. Sie muss sich den Titel allerdings mit Berufskollegen aus China und Frankreich teilen.

Der Start an der Weltmeisterschaft sei ihr ein wenig misslungen. Umso mehr freut sich Ramona Bolliger, dass es schliesslich doch für den Sieg reichte.

Neben der Bäckerin hat auch eine Drucktechnologin aus dem Aargau eine Medaille geholt. Jeanine Bigler aus Lenzburg gewinnt Bronze in ihrer Disziplin.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, gutm