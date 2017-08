Rund 1,2 Millionen Besucher gingen an die Badenfahrt 2017 - noch nie konnte eine Badenfahrt soviel Besucher verzeichnen. Die Rekordzahl bestätigte Badenfahrt OK-Präsident Adi Hirzel dem Regionaljournal Aargau Solothurn von Radio SRF kurz vor Abschluss des 10-tägigen Fests.

Besucheransturm auch unter der Woche

«Vor allem am Montag, Dienstag und Mittwoch hatte es mehr Leute als erwartet - an den Wochenenden sind wir uns ja gewohnt, dass es voll ist», erklärte Adi Hirzel.

Gut spürbar war die grosse Anzahl Menschen vor allem auf dem Schlossbergplatz. Dort gab an den Spitzentagen ein besonders grosses Gedränge. Aus diesem Grund wurde eine Lichtprojektion am Stadtturm an den Spitzentagen abgestellt.

Erleichterung auf allen Seiten

Nach 10 Tagen ist die Party nun Sonntagnacht definitiv vorbei. Nicht nur die Anwohner dürften froh sein, dass langsam wieder Normalität in die Stadt Baden einkehrt. Auch OK-Präsident Adi Hirzel «Am Schluss sind wir aber auch erleichtert, dass alles so gut über die Bühne ging».