Die alten Buchenwälder auf dem Bettlachstock im solothurnischen Jura sollen Unesco-Weltnaturerbe werden.

Die Schweiz hat das Dossier beim Unesco-Welterbezentrum eingereicht.

Auf dem Bettlachstock gibt es 200 Jahre alte Buchen. Dies ist in Europa eine Seltenheit.

In der Schweiz gibt es bisher nur drei andere Weltnaturerbestätten.

Legende: Blick auf den Bettlachstock zvg / Kanton Solothurn

Seit 35 Jahren ist der Buchenwald auf dem Bettlachstock ein kantonales Naturreservat. Die Auszeichnung als Unesco-Weltnaturerbe wäre deshalb auch eine Auszeichnung für den Kanton Solothurn, sagt Thomas Schwaller, Leiter der Naturschutzfachstelle des Kantons.

Besonders am dortigen Buchenwald ist zum einen, dass der Mensch in den Wald nicht eingegriffen hat und so über 200-jährige Bäume stehen blieben. Zum anderen ist der Buchenwald oberhalb von Bettlach eine Art Verbindungselement vom Mittelland zu den Buchenwäldern in Frankreich. Damit sei der Wald auf dem Bettlachstock im Jura einzigartig, so Schwaller.

Legende: SRF

Eingereicht bei der Unesco wurde der Buchenwald auf dem Bettlachstock gemeinsam mit dem Buchenwald im Val di Lodano im Tessin. Ausserdem sind Buchenwälder in zehn weiteren Nationen (u.a. Frankreich, Italien) Teil des Dossiers.

Kein Massentourismus erwartet

Mit einer Auszeichnung als Weltnaturerbe würde der Wald im Solothurner Jura international bekannter, meint Thomas Schwaller. «Das Gebiet ist attraktiv für Naturfreunde, um es einmal zu besuchen.»

Massentourismus, der dem Wald auch schaden würde, befürchtet Schwaller nicht. Schliesslich sei das Gebiet mit dem öffentlichen Verkehr kaum erschlossen. Wanderungen auf bestehenden Wanderwegen seien aber bereits heute möglich.

Der Entscheid, ob der Solothurner Wald zum Weltnaturerbe ernannt wird, fällt 2021.