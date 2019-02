David Gerke ist 33 Jahre alt und wohnt in Biberist (SO) . Er ist Hirte und Jäger – und setzt sich als Präsident der «Gruppe Wolf Schweiz» für den Schutz des Wolfes ein. Aktuell ist es in der Schweiz verboten den Wolf zu jagen, es gibt aber Bestrebungen dieses Verbot zu lockern. Dagegen wehrt sich Gerke, er will dem Wolf eine politische Stimme geben.