Die Ausgangslage: Seit 2002 gibt es auf dem Weissenstein offiziell eine Bikestrecke. Doch diese ist veraltet, wird nicht mehr unterhalten und ist in einem schlechten Zustand. Die Seilbahn Weissenstein AG, welche die Konzession für eine Bikestrecke schon vor Jahren übernommen hatte, möchte nun eine neue Strecke auf dem Weissenstein bauen. Zum Ausgleich sind sogenannte Wildruhezonen vorgesehen, in welche Biker und - je nachdem - auch Wanderer keinen Zutritt mehr haben sollen. Die Pläne für die Strecke liegen seit einem Monat öffentlich auf. Am Mittwoch ist der letzte Tag des Mitwirkungsverfahrens.

Bild 1 / 3 Legende: Die Biketrecke startet bei der Bergstation der Seilbahn … Sutter Ingenieur- und Planungsbüro Bild 2 / 3 Legende: … geht über die Mittelstation … Sutter Ingenieur- und Planungsbüro Bild 3 / 3 Legende: … und endet letztlich bei der Talstation in Oberdorf. Sutter Ingenieur- und Planungsbüro

Das sagen die Biker: Mit einer modernen, attraktiven Strecke würden sich die Biker kanalisieren lassen, sagt der passionierte Solothurner Velofahrer Reto Burki. So könnte man dem aktuellen Wildwuchs, wo sich Wanderer, Biker, Jäger, Tiere gegenseitig in die Quere kommen, Einhalt gebieten. «Man kann nicht eine Gondelbahn mit speziellen Haken für Bikes auf einem Berg bauen, und dann den Bikern keine Strecke anbieten», findet Reto Burki.

Das sagen die Jäger: Die bestehende Bikestrecke reicht völlig, findet hingegen der Präsident der Jagdgesellschaft Weissenstein, Markus Blaser. Mit einer neuen Bikestrecke würden nur noch mehr Biker auf den Weissenstein kommen, welche sich dann doch wieder ihre eigenen Routen suchen würden, um möglichst schnell den Berg hinunterzukommen. Die geplanten Wildruhezonen sind aus Sicht des Wildhüters eine Alibiübung. «Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir unsere Natur auf dem Weissenstein wirklich kaputt machen wollen», so Markus Blaser.

So geht es weiter: Bis am Mittwoch lief das Mitwirkungsverfahren zu den neuen Plänen für eine Bike-Strecke. Das zuständige Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn wird demnächst über die Ergebnisse informieren. Die Seilbahn Weissenstein AG hatte angekündigt, allenfalls auf die Strecke zu verzichten, sollte der Widerstand zu gross sein.