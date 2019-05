Direkt neben dem Aussichtsturm am Klingnauer Stausee ist am Freitagnachmittag das neue Besucherzentrum von Birdlife Aargau eröffnet worden. Es besteht aus einem umgebauten ehemaligen Wohnhaus und einem neu geschaffenen Naturpark.

Legende: zvg

Der Klingnauer Stausee ist ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung und ein Schwerpunkt des Auenschutzparks Aargau. Im Besucherzentrum informiert eine kleine Ausstellung über die gefiederten Bewohner dieses Vogelparadieses.

Legende: SRF

Für den Vogelschutzverein Birdlife ist es das vierte Naturzentrum in der Schweiz, für den Kanton Aargau das erste dieser Art. In der Ausstellung zeigt unter anderem ein grosses Aufklapp-Bilderbuch, wie sich der Klingnauer Stausee über die Jahre hinweg verändert hat.

Legende: SRF

Auf dem Grundstück hinter dem Besucherzentrum wurde ein Naturpark geschaffen. In einem renaturierten Bach hat sich bereits ein Biber niedergelassen und in den beiden angelegten Teichen quaken schon die Frösche.

Legende: SRF

Das Grundstück ist 70 Aren gross, etwa so gross wie ein Fussballfeld. Ein Lehrpfad führt an gelben Guckkästen vorbei. Sie vermitteln Informationen zu Lebewesen, die man rund um den Klingnauer Stausee findet, etwa zur Mönchsgrasmücke.

Legende: SRF

Beim hinteren Teich können Besucher aus einer Holzhütte heraus Tiere beobachten, ohne sie zu stören. Hier soll man künftig dem Eisvogel aus nächster Nähe beim Brüten zusehen können – auch ohne Feldstecher. Neben der Beobachtungshütte wurde extra eine neue Brutwand für den Eisvogel gebaut.

Legende: SRF

Das Birdlife-Naturzentrum liegt in der Gemeinde Böttstein. Es hat rund zwei Millionen Franken gekostet. Unter anderem hat der Kanton Aargau einen Beitrag geleistet. Vorläufig hat es jeden Samstag und Sonntag geöffnet. Führungen für Firmen, Vereine oder Schulklassen seien aber immer möglich, ausser montags, sagt Zentrumsleiterin Petra Zajec.

Legende: SRF

Birdlife will die Öffnungszeiten so schnell wie möglich ausweiten, damit auch unter der Woche Ausflügler ohne Voranmeldung die Ausstellung und den Park besuchen können. Der Eintritt kostet 7 Franken für einen Erwachsenen oder 15 Franken für eine Familie. Am Eröffnungswochenende vom 25. und 26. Mai ist der Eintritt gratis. Dann lockt die neue Zurzibieter Attraktion auch mit einer Festwirtschaft.