Ein Auto brannte in einer Tiefgarage in Oftringen

Vorsorglich wurden 60 Bewohner in Sicherheit gebracht

Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei waren mit 80 Personen im Einsatz

Die Hauptstrasse durch Oftringen war teilweise gesperrt

Rund 60 Menschen haben in der Nacht auf Samstag in Oftringen AG ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Grund war ein Brand in einer Tiefgarage, die von drei Mehrfamilienhäusern aus zugänglich ist. Verletzt wurde niemand.

In der Garage hatte aus noch unbekannten Gründen ein Auto gebrannt. Der Brandalarm ging um vier Uhr ein, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Die rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner der drei Mehrfamilienhäuser wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht und betreut. Sie konnten am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer bei einem in der Garage parkierten Auto aus. Starker Rauch und Russ zogen noch andere Autos in Mitleidenschaft. Der Schaden dürfte nach Angaben der Polizei beträchtlich sein. Beziffert werden konnte er am Samstag noch nicht.

Die Feuerwehren von Oftringen und Zofingen, der Zivilschutz und die Polizei waren mit rund 80 Personen vor Ort. Sie sperrten die Hauptstrasse durch Oftringen teilweise ab.