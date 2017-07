Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr: In Brittnau überfällt ein 38-jähriger Mann die Postfiliale.



Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr: Die Polizei schnappt den Räuber beim Verlassen des Gebäudes.

Es ist ein schlimmer Start in die Arbeitswoche für die Angestellte der Postfiliale in Brittnau: Kurz vor sieben Uhr am Montagmorgen wird sie von einem Mann mit einer Waffe bedroht und gezwungen, die Filiale zu öffnen.

In der Postfiliale fordert der Mann Bargeld. Gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei betritt eine zweite Angestellte ebenfalls die Filiale und wird vom Täter zurückgehalten. In der Zwischenzeit meldet jemand den Raubüberfall der Notrufzentrale. Wer das ist, teilt die Polizei nicht mit.

Als die Polizei wenige Minuten später eintrifft, lässt der Räuber die beiden Angestellten gehen. Sie können das Gebäude unverletzt verlassen. Wenig später kann die Polizei den Mann draussen verhaften. Es handle sich um einen 38-Jährigen ohne Wohnsitz in der Schweiz, teilt sie mit.