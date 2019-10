Ein heimlich gedrehtes Video zeigt, wie zwei Männer auf einem Solothurner Bauernhof Schweine an Schwanz und Ohren hochgehoben und anschliessend auf eine Schubkarre geworfen haben. Der Fall hat sich Anfang Jahr auf einem Bauernhof im Solothurner Jura ereignet. Die SRF-Rundschau machte den Fall am Mittwoch publik. Doris Bürgi, die Solothurner Kantonstierärztin, will den Bauern anzeigen. Generell sieht sie aber keinen Handlungsbedarf im Kanton, erklärt sie im Interview.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Brutaler Tiertransport Bauer bei Misshandlung ertappt 16.10.2019 Mit Video

SRF: Doris Bürgi, haben Sie den Solothurner Bauern, der im Video zu sehen ist, schon angezeigt?

Doris Bürgi: Wir werden ihn zeitnah anzeigen, wegen unsachgemässem Verladen von Tieren.

Kann der Kanton solche Fälle mit Kontrollen verhindern?

So etwas können wir nicht kontrollieren. Tagtäglich werden überall Tiere verladen, es ist unmöglich für den Kanton, solche Kontrollen durchzuführen. Diese Arbeit (das Verladen von Tieren) wird von ausgebildeten Leuten gemacht und wir können davon ausgehen, dass der Verlad in der Regel korrekt verläuft.

Was macht Sie da so sicher?

Wenn es nicht so wäre, hätten wir mehr Anzeigen. Ein solcher Tierverlad, wie er im Video gezeigt wurde, ist wirklich nicht üblich. Wir sehen bei Kontrollen ja oft wie Tiere ausgeladen werden, zum Beispiel beim Schlachthof. Die Tierhalter haben eine gewisse Ethik gegenüber den Tieren, da passt ein solches Verhalten nicht hinein. Die Tiere werden in den meisten Fällen korrekt verladen.

Das Gespräch führte Ralph Heiniger.