Peach Weber hat Jahrgang 1952 und ist in Wohlen im Kanton Aargau aufgewachsen. Eigentlich heisst er Peter Weber. Er ist als Komiker in der ganzen Schweiz bekannt. «Nach einer Ausbildung zum Primarlehrer wurde er schon bald durch seine humorvollen Lieder – darunter ‹Ich bi de Borkechäfer›, ‹Sun, fun and nothing to do› und ‹Öberall het’s Pilzli draa› – bekannt und eroberte mit seinen Singles und Live-Alben die Schweizer Hitparade», würdigt ihn Wikipedia. Er hat über 30 Jahre Bühnenerfahrung.