Trotz vieler Einsprachen erteilt die kommunale Baukommission die Bewilligung. Die Gegner kommen vor allem aus Deitingen.

Zusatzinhalt überspringen Debatte im Kanton Keystone Das geplante Ausreisezentrum beschäftigt auch die kantonale Politik. Ein FDP-Kantonsrat verlangt Auskunft von der Regierung zur Frage, welche Folgen das Bundeszentrum für kantonale Behörden hat. SRF berichtete zuvor, der Kanton Aargau befürchte zum Beispiel hohe Kosten für mögliche Ausschaffungseinsätze der Kantonspolizei.

Rund 250 Asylsuchende sollen künftig in einem Bundeszentrum in Flumenthal untergebracht werden. Der Bund plant ein Ausreisezentrum. Es geht also um eine Unterkunft für Menschen, welche die Schweiz nach einem negativen Asylentscheid verlassen müssen.

Das geplante Zentrum ist umstritten. Rund 50 Einsprachen sind gegen das Bauprojekt deshalb eingegangen. Diesen Einsprachen zum Trotz hat die Baukommission von Flumenthal nun grünes Licht gegeben für den Bau. Kommissionspräsident Felix Steiner bestätigt eine entsprechende Meldung von Radio 32 gegenüber SRF.

Die Kommission sei nicht auf die Einsprachen eingetreten. Diese kommen zumeist aus der Gemeinde Deitingen. Die meisten Einsprecher seien gar nicht einsprachberechtigt, so die Begründung der Kommission. Sie hat den Bau unter Auflagen bewilligt. Die Auflagen betreffen allerdings «Nebenschauplätze», wie der Kommissionspräsident schreibt.

Die Verfügung ist noch nicht rechtskräftig. Innert 10 Tagen kann beim kantonalen Bau- und Justizdepartement Beschwerde erhoben werden.