Es brauchte ein paar Anläufe beim FC Aarau bis der erste Auswärtssieg Tatsache wurde. Vor dem gestrigen Spiel gegen Kriens sah die Bilanz nach den ersten vier Auswärtsspielen düster aus. Einen einzigen Punkt holten die Aarauer bisher ausserhalb des heimischen Brügglifelds. Und auch für den Sieg gegen Kriens brauchte es zunächst Geduld.

Erst in der 65. Minute schoss Captain Elsad Zverotic den FC Aarau in Führung. In der 70. Minute erhöhte Markus Neumayr per Elfmeter auf 2:0. Zwar gelang Kriens in der 80. Minute der Anschlusstreffer, die Aarauer liessen sich ihren ersten Auswärtssieg aber nicht mehr nehmen und sorgten mit dem 3:1-Treffer in der 87. Minute für die Entscheidung. Daran änderte auch der erneute Anschlusstreffer der Krienser in der Nachspielzeit nichts mehr.

Arbeit im mentalen Bereich

Die Erleichterung ist gross beim FCA, dass man die Negativserie auf fremdem Terrain beenden konnte. Dafür brauchte es vor allem Arbeit im mentalen Bereich, sagt Aarau-Trainer Patrick Rahmen: «Wir haben viele Gespräche geführt und haben festgestellt, dass wir nochmals eine Schippe drauflegen müssen und dass auf dem Platz jeder den anderen unterstützen muss.»

Den Schwung aus dem Spiel gegen Kriens hätte man nun eigentlich gerne mitgenommen. Trotzdem hat die nun anstehende Länderspielpause auch ihr Gutes. «Wir können weiter an unserem Formstand arbeiten und haben genug Zeit um uns optimal auf das Spiel gegen Lausanne vorzubereiten», so Rahmen.