Mehrere Kinder in Quarantäne: Seit Sonntag muss ein ganzer Kindergarten in Spreitenbach zu Hause bleiben. Neben acht Lehrpersonen sind auch 44 Kinder in Quarantäne. Sie dürfen also ihr Haus für zwei Wochen nicht mehr verlassen. Diese Massnahme gilt allerdings nicht für die Eltern und Geschwister der Kinder.

Keine Quarantäne für Familie: Macht dies Sinn? Immerhin könnten die Kinder auch ihre Eltern und Geschwister anstecken. Diese würden das Virus danach nach draussen tragen. Das Aargauer Gesundheitsdepartement beruhigt jedoch. Mediensprecherin Jelena Teuscher sagt: «Man kann nicht davon ausgehen, dass jede Person angesteckt ist, die mit einer infizierten Person Kontakt hatte». Will heissen: das Risiko, dass sich ein Kind beim Lehrer angesteckt hat, ist verhältnismässig klein.

Bei Symptomen Quarantäne: Für die anderen Familienmitglieder ändert sich jedoch die Situation, sobald ein Kind Symptome hat. Dann muss die ganze Familie zwei Wochen zu Hause bleiben. Die Eltern dürfen dann auch nicht mehr arbeiten. Jelena Teuscher macht klar, dass dieses Vorgehen genau den Vorgaben des Bundes entspreche.